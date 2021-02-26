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Владимир Тарасенко тренируется в первом звене «Сент-Луиса»

21:15
Владимир Тарасенко. Фото AFP
Владимир Тарасенко. Фото AFP
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Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в ближайшее время может принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщил журналист Джереми Рутерфорд в Twitter.

29-летний хоккеист 26 февраля принял участие в тренировке «Блюз» в первом сочетании нападения. Тарасенко вышел в одном звене с Дэвидом Перроном и Брэйденом Шенном.

В начале февраля Тарасенко впервые в сезоне провел тренировку с командой после операции на левом плече, которая прошла в сентябре 2020 года.

В составе «Сент-Луиса» Тарасенко становился обладателем Кубка Стэнли-2019.

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