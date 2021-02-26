Владимир Тарасенко тренируется в первом звене «Сент-Луиса»
21:15
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в ближайшее время может принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщил журналист Джереми Рутерфорд в Twitter.
29-летний хоккеист 26 февраля принял участие в тренировке «Блюз» в первом сочетании нападения. Тарасенко вышел в одном звене с Дэвидом Перроном и Брэйденом Шенном.
В начале февраля Тарасенко впервые в сезоне провел тренировку с командой после операции на левом плече, которая прошла в сентябре 2020 года.
В составе «Сент-Луиса» Тарасенко становился обладателем Кубка Стэнли-2019.
#stlblues practice lines:— Jeremy Rutherford (@jprutherford) February 26, 2021
Perron-Schenn-Tarasenko
Sanford-O'Reilly-Kyrou
Blais-Sundqvist-Hoffman
Clifford-de la Rose-MacEachern
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...