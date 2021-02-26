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НХЛ, расписание и результаты матчей 27 февраля: «Нью-Джерси» — «Вашингтон» и другие игры

16:45
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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27 февраля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Нью-Джерси», а «Рейнджерс» без Артемия Панарина встретится с «Бостоном».

«Рейнджерс» — «Бостон» (03.00 — по мск)

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» (04.00)

«Аризона» — «Колорадо» (05.00)

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» (21.00)

«Баффало» — «Филадельфия» (21.00)

«Оттава» — «Калгари» (21.00)

«Нэшвилл» — «Коламбус» (23.00)

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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