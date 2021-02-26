НХЛ, расписание и результаты матчей 27 февраля: «Нью-Джерси» — «Вашингтон» и другие игры
16:45
27 февраля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Нью-Джерси», а «Рейнджерс» без Артемия Панарина встретится с «Бостоном».
«Рейнджерс» — «Бостон» (03.00 — по мск)
«Миннесота» — «Лос-Анджелес» (04.00)
«Аризона» — «Колорадо» (05.00)
«Нью-Джерси» — «Вашингтон» (21.00)
«Баффало» — «Филадельфия» (21.00)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...