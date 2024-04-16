«Вашингтон» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» и «Бостон» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Вашингтоне 16 апреля и завершилась победой хозяев — 2:0.

Видео лучших моментов матча «Вашингтон» — «Бостон» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

После этого матча «Вашингтон» с 89 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Бостон» со 109 очками — на третьей строчке.