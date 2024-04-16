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Сегодня, 08:15

Макдэвид стал первым игроком в XXI веке со 100 голевыми передачами в регулярном чемпионате НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид достиг отметки в 100 голевых передач в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

27-летний канадец набрал 2 (1+1) очка в матче против «Сан-Хосе» (9:2). Теперь на его счету 132 (32+100) очков в сезоне-2023/24.

Макдэвид стал четвертым игроком в истории лиги и первым в XXI веке, сделавшим 100 голевых передач за регулярный чемпионат. Ранее этого добивались только Бобби Орр, Уэйн Гретцки (11 раз), Марио Лемье.

При этом Макдэвид еще может войти в топ-3 ассистентов в истории НХЛ — за два матча до окончания сезона он находится в двух передачах от Орра.

Кроме того, в шаге от 100 результативных пасов за сезон сейчас находится российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров — в его активе 99 передач перед последней игрой сезона. 18 апреля «Тампа» дома сыграет с «Торонто».

Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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В НХЛ определены 15 из 16 участников плей-офф
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 81 52 29 111
3 Айлендерс 81 38 43 92
4 Вашингтон 81 39 42 89
5 Питтсбург 81 38 43 88
6 Филадельфия 81 38 43 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 81 26 55 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 81 47 34 109
2 Флорида 81 51 30 108
3 Торонто 80 46 34 102
4 Тампа-Бэй 81 44 37 96
5 Детройт 81 40 41 89
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 81 36 45 76
8 Монреаль 81 30 51 75
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 81 51 30 111
2 Виннипег 80 50 30 106
3 Колорадо 81 49 32 105
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 81 43 38 91
6 Миннесота 81 39 42 88
7 Аризона 81 35 46 75
8 Чикаго 80 23 57 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 80 49 31 107
2 Эдмонтон 80 49 31 104
3 Лос-Анджелес 81 43 38 97
4 Вегас 80 44 36 96
5 Калгари 80 37 43 79
6 Сиэтл 80 33 47 79
7 Анахайм 81 26 55 57
8 Сан-Хосе 81 19 62 47
Результаты / календарь
6.04
7.04
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10.04
11.04
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13.04
14.04
15.04
16.04
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18.04
19.04
16.04 02:00
Тампа-Бэй – Баффало
 2 : 4
16.04 02:00
Питтсбург – Нэшвилл
 4 : 2
16.04 02:00
Вашингтон – Бостон
 2 : 0
16.04 02:00
Детройт – Монреаль
 5 : 4 ОТ
16.04 02:00
Нью-Джерси – Айлендерс
1 : 4
16.04 02:30
Рейнджерс – Оттава
 4 : 0
16.04 04:30
Лос-Анджелес – Миннесота
 1 : 3
16.04 04:30
Эдмонтон – Сан-Хосе
 9 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 80 142
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 81 138
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 132
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 79 69
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 79 56
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 81 55
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 16 1.84

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