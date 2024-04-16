«Вашингтон» обыграл «Бостон», Овечкин не набрал очков

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» со счетом 2:0.

Отличились Джон Карлссон и Ник Дауд, форвард Александр Овечкин не набрал очков.

В текущем сезоне Овечкин провел 78 матчей, в которых набрал 64 (30+34) очка.

После этого матча «Вашингтон» с 89 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Бостон» со 109 очками — на третьей строчке.