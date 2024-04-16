«Тампа» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» и «Баффало» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Тампе 16 апреля и завершилась победой гостей — 4:2.

Видео лучших моментов матча «Тампа» — «Баффало» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

После этого матча «Тампа» с 96 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Баффало» с 84 очками — на 12-й строчке.