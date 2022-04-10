«Вашингтон» одержал волевую победу над «Бостоном», Овечкин забил в пустые ворота

«Вашингтон» одержал волевую победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Столичные» выиграли со счетом 4:2.

Автором победного гола стал нападающий «Кэпиталз» Ларс Эллер.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поразил пустые ворота в самом конце матча.

В текущем сезоне Овечкин набрал 83 (45+38) очка в 70 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он набрал 1403 (775+628) очка в 1267 играх.

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«Вашингтон» — «Бостон» — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Голы: Карлсон — 14 (Шири), 24:11 — 1:0. Лазар — 8 (Фолиньо), 27:55 — 1:1. Хаула — 14 (Макэвой), 28:55 — 1:2. Уилсон — 23 (Эллер, Манта), 34:50 — 2:2. Эллер — 10 (Дженсен), 47:18 — 3:2. Овечкин — 45 (п.в., Кузнецов, Карлсон), 59:58 — 4:2.

Вратари: Ванечек — Ульмарк (58:06 — 59:58).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 31 (7+11+13) — 31 (8+16+7).

Наши: Кузнецов (21.01/5/+1), Овечкин (19.46/6/+1), Орлов (18.06/1/+2) — -.

10 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.