Тарасенко сравнялся с Фетисовым по числу матчей в плей-офф НХЛ

Второй матч финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон» стал для российского нападающего «Пантерз» Владимира Тарасенко 116-м за карьеру в плей-офф НХЛ.

Форвард сравнялся с бывшим защитником «Нью-Джерси» и «Детройта» Вячеславом Фетисовым и делит с ним 12-е место по этому показателю среди хоккеистов из России.

Рекорд по числу матчей в плей-офф НХЛ среди россиян принадлежит Сергею Федорову, который провел 183 игры в Кубке Стэнли.