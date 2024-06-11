Макдэвид повторил достижение Кучерова по голевым передачам в плей-офф НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал результативную передачу в первом периоде второго матча финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».

Канадец выполнил 27-й голевой пас в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ, что является повторением рекорда среди действующих хоккеистов в одном сезоне, который принадлежал Никите Кучерову.

Теперь Макдэвид и Кучеров делят третье место по числу результативных передач в одном розыгрыше Кубка Стэнли за всю историю лиги. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (31), на втором месте — Марио Лемье (28).