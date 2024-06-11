Форвард Родригес установил рекорд «Флориды» в финалах Кубка Стэнли

Нападающий «Флориды» Эван Родригес оформил дубль во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:1, 2-0).

Как сообщает сайт НХЛ, канадец стал первым игроком в истории «Пантерз», кому удалось забросить более одной шайбы в отдельном матче финальной серии плей-офф НХЛ. На счету 30-летнего форварда три гола в двух матчах финала Кубка Стэнли.

Счет в серии 2-0 в пользу «Флориды». Третий матч пройдет 14 июня.