«Филадельфия» пописала контракт с молодым американским нападающим

«Филадельфия» пописала контракт новичка с нападающим Бобби Бринком. Соглашение рассчитано на три года, сообщает пресс-служба клуба.

Договор вступает в силу с этого сезона.

Бринк был выбран «Летчиками» на дарфте-2019 под общим 34-м номером во втором раунде.

В этом сезоне 20-летний форвард выступал в NCAA, где в 41 матче набрал 57 (14+43) очков.