Нилл из «Далласа» во второй раз подряд получил награду лучшему генменеджеру НХЛ

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл получил награду Джима Грегори.

Награда вручается лучшему генменеджеру лиги по итогам сезона. Для 66-летнего канадца это вторая награда подряд. Нилл провел в «Далласе» 11 сезонов.

В сезоне-2023/24 «Даллас» стал победителем Западной конференции и дошел до полуфинала Кубка Стэнли, где уступил «Эдмонтону» (2-4).