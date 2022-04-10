«Вашингтон» примет «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Читать «СЭ» в

Вечером 10 и в ночь на 11 апреля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

20:30 мск. «Вашингтон» — «Бостон»

23:00. «Питтсбург» — «Нэшвилл»

00:00. «Миннесота» — «Лос-Анджелес»

00:00. «Тампа-Бэй» — «Баффало»

01:00. «Каролина» — «Анахайм»

02:00. «Чикаго» — «Даллас»

02:30. «Оттава» — «Виннипег»

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций /

Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке