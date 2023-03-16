«Вашингтон» обыграл «Баффало». Овечкин набрал 2 очка

«Вашингтон» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Евгений Кузнецов отметился голом и реализовал свою попытку в серии буллитов. На счету защитника Александра Алексеева один ассист.

«Вашингтон» набрал 73 очка и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 11-й строчке — 72 очка.