«Колорадо» по буллитам обыграл «Торонто». Самсонов сделал 28 сэйвов

«Колорадо» по буллитам переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 28 из 29 бросков по своим воротам. Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 18 из 19 бросков.

«Колорадо» набрал 82 очка и поднялся на 5-е место в Западной конференции. «Торонто» идет на 4-й строчке в Восточной конференции — 89 очков.