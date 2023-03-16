«Колорадо» по буллитам обыграл «Торонто». Самсонов сделал 28 сэйвов
«Колорадо» по буллитам переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.
Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 28 из 29 бросков по своим воротам. Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 18 из 19 бросков.
«Колорадо» набрал 82 очка и поднялся на 5-е место в Западной конференции. «Торонто» идет на 4-й строчке в Восточной конференции — 89 очков.
Положение команд
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|И
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|1
|Каролина
|66
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|2
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|67
|44
|23
|94
|3
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|38
|29
|86
|4
|Питтсбург
|67
|34
|33
|78
|5
|Айлендерс
|69
|34
|35
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|36
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|16
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|40
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|3
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|6
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|34
|70
|7
|Детройт
|67
|30
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|69
|8
|Монреаль
|68
|27
|41
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|68
|37
|31
|87
|2
|Миннесота
|67
|38
|29
|84
|3
|Колорадо
|65
|37
|28
|80
|4
|Виннипег
|68
|38
|30
|79
|5
|Нэшвилл
|65
|34
|31
|75
|6
|Сент-Луис
|66
|29
|37
|63
|7
|Аризона
|68
|25
|43
|61
|8
|Чикаго
|67
|23
|44
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|68
|42
|26
|90
|2
|Лос-Анджелес
|68
|39
|29
|87
|3
|Эдмонтон
|68
|37
|31
|82
|4
|Сиэтл
|67
|37
|30
|81
|5
|Калгари
|68
|30
|38
|74
|6
|Ванкувер
|66
|29
|37
|63
|7
|Анахайм
|67
|22
|45
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|8
|Сан-Хосе
|68
|19
|49
|51
Результаты / календарь
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21.03
|16.03
|02:00
|
Торонто – Колорадо
|- : -
|16.03
|02:00
|
Вашингтон – Баффало
|- : -
|16.03
|04:30
|
Сент-Луис – Миннесота
|- : -
|16.03
|05:00
|
Анахайм – Айлендерс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|68
|129
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|100
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|68
|96
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|68
|56
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|66
|46
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|44
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|41
|1.97
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|31
|1.97
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|21
|2.25
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