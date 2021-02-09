Варламов признан первой звездой матча с «Рейнджерс»
05:50
Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:0).
Россиянин отразил все 30 бросков по своим воротам. Второй звездой стал форвард Мэтт Мартин, замкнул тройку лучших еще один нападающий «Айлендерс» Кейси Сизикас.
После этого матча «Айлендерс» с 12 очками занимают четвертое место в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» с 10 очками — на восьмой строчке.
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