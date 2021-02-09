«Коламбус» победил «Каролину, Гавриков сделал голевую передачу

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» со счетом 3:2.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Скотт Харрингтон, Кэм Аткинсон и Джек Рославик, которому ассистировал Владислав Гавриков. Гости ответили точными бросками Нино Нидеррайтера и Брока Макгинна.

После этого матча «Коламбус» с 15 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Каролина» с 14 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Каролина» — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Харрингтон — 1 (Стенлунд, Тексье), 18:24 — 1:0. Нидеррайтер — 5, 26:19 — 1:1. Аткинсон — 3 (мен., буллит), 30:38 — 2:1. Макгинн — 4 (Фегеле, Мартинук), 32:46 — 2:2. Рословик — 2 (Гавриков, Джонс), 55:24 — 3:2.

Вратари: Корписало — Неделькович (58:15).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 22 (4+8+10) — 24 (8+9+7).

Наши: Гавриков (23.28/1/+1), Григоренко (10.57/0/0) — Свечников (17.56/3/-1).

9 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.