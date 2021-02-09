«Аризона» победила по буллитам «Сент-Луис», у Барбашева результативная передача

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграла «Сент-Луис»со счетом 4:3.

В составе хозяев дубль на счету Райана О`Райлли, еще один гол с передачи Ивана Барбашева забил Дэвид Перрон. Гости ответили шайбами Конора Гарланда, Кристиана Дворака и Клэйтона Геллера, который забил гол за секунду до конца третьего периода. Победный буллит забросил Дворак.

После этого матча «Аризона» с 13 очками расположилась на четвертом месте в Западном дивизионе, «Сент-Луис» с 16 очками — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Аризона» — 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: О`Райлли — 4 (бол., Перрон, Фольк), 13:29 — 1:0. Гарлэнд — 5 (Келлер, Шмолц ), 21:48 — 1:1. Перрон — 5 (Барбашев, О`Райлли), 28:11 — 2:1. Дворак — 7 (бол., Шмолц , Чикран), 31:36 — 2:2. О`Райлли — 5 (Макичерн), 43:44 — 3:2. Келлер — 4 (бол., Дворак, Чикран), 59:59 — 3:3.

Победный буллит: Дворак.

Вратари: Биннингтон — Кюмпер (58:31 — 59:59).

Штраф: 15 — 15.

Броски: 43 (11+17+11+4) — 26 (10+9+5+2).

Наши: Барбашев (16.20/0/+1) — Любушкин (15.05/1/-2).

9 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.