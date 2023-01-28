Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:33

«Ванкувер» победил «Коламбус». Михеев забросил одну шайбу, Марченко — две

Гол Михеева помог «Ванкуверу» обыграть «Коламбус»
Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
«Ванкувер» — «Коламбус» — 5:2.
Фото USA Today Sports

«Ванкувер» на своем льду обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Кэнакс» голом отметился российский нападающий Илья Михеев. Он достиг отметки в 100 набранных очков за карьеру в североамериканской лиге.

Оба гола «Блю Джэкетс» на счету российского форварда Кирилла Марченко. На его счету теперь 13 шайб в сезоне.

«Ванкувер» набрал 43 очка и идет на 12-м месте в Западной конференции. «Коламбус» — последний в Восточной конференции (33 очка).

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Коламбус» — 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Голы: Петтерссон — 22 (мен., Хорват), 1:25 — 1:0. Марченко — 12 (бол., Боквист, Лайне), 2:08 — 1:1. Хьюз — 5 (бол., Миллер, Хорват), 13:21 — 2:1. Михеев — 13 (Бесер, Хорват), 19:15 — 3:1. Джошуа — 8 (Хорват, Бесер), 48:20 — 4:1. Петтерссон — 23 (бол., Миллер, Хьюз), 52:52 — 5:1. Марченко — 13 (бол., Дженнер, Годро), 56:52 — 5:2.

Вратари: Делиа — Корписало.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (13+10+11) — 25 (7+6+12).

Наши: Кузьменко (13.06/0/0), Михеев (17.09/1/+1) — Гавриков (22.13/1/0), Марченко (16.21/3/-1).

28 января. Ванкувер. Rogers Arena.

Илья Михеев
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Коламбус Блю Джэкетс
3
Читайте также
Индиец Соджитра лишился ноги в детстве, но все равно стал крутым альпинистом
«Справедливо ли нас отстранили? Конечно, несправедливо». Интервью со звездой белорусского биатлона
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Британский полковник положительно оценил шансы РФ на успех в конфликте на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марченко оформил дубль в матче против «Ванкувера»

«Калгари» в гостях выиграл «Сиэтл»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
28.01 03:00
Айлендерс – Детройт
 2 : 0
28.01 03:00
Каролина – Сан-Хосе
 5 : 4 ОТ
28.01 03:00
Рейнджерс – Вегас
 4 : 1
28.01 03:00
Торонто – Оттава
 2 : 6
28.01 03:00
Флорида – Лос-Анджелес
 3 : 4
28.01 04:30
Даллас – Нью-Джерси
 2 : 3 ОТ
28.01 06:00
Ванкувер – Коламбус
 5 : 2
28.01 06:00
Сиэтл – Калгари
 2 : 5
28.01 23:00
Колорадо – Сент-Луис
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости