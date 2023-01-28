Марченко оформил дубль в матче против «Ванкувера»

«Коламбус» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

На 17-й минуте третьего периода счет стал 5:2 в пользу «Кэнакс». Голом отметился российский нападающий Кирилл Марченко. Для него это вторая шайба в этой встрече.

Теперь на счету 22-летнего россиянина 13 заброшенных шайб в текущем сезоне.