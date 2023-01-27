НХЛ, матчи 28 января: «Рейнджерс» встретятся с «Вегасом», «Ванкувер» — «Коламбус»

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28 января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Рейнджерс» примут «Вегас», «Ванкувер» сыграет с «Коламбусом» и другие встречи.

Хоккей, НХЛ. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 28 января:

03:00. «Каролина» — «Сан-Хосе»

03:00. «Флорида» — «Лос-Анджелес»

03:00. «Айлендерс» — «Детройт»

03:00. «Рейнджерс» — «Вегас»

03:00. «Торонто» — «Оттава»

04:30. «Даллас» — «Нью-Джерси»

06:00. «Сиэтл» — «Калгари»

06:00. «Ванкувер» — «Коламбус»

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