Каменский не видит ничего страшного в автоголе Малкина: «Такой инцидент может случиться с каждым»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал автогол нпадающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (2:5).

«Это инцидент, который может случиться с каждым. Здесь ничего страшного нет. Конечно, это обидная ошибка, но никакой серьезной реакции на это со стороны команды не будет. Пошутят над ним и все», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

«Питтсбург» с 48 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Аризона» с 49 очками — на девятой строчке «Запада».