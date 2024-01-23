«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» дома в серии буллитов проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

За «Кингз» забили Тревор Мур, Куинтон Байфилд и Дрю Даути. У «Шаркс» отличились Фабиан Зеттерлунд, Вильям Эклунд, Джастин Бейли и Логана Кутюра.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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