Валентенко: «В следующем сезоне Овечкин побьет рекорд Гретцки»

Бывший защитник «Авангарда» Павел Валентенко оценил шансы форварда «Вашингтона» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Восхищаюсь Саней. В 38 лет не каждый выдержит график игр НХЛ, в течении почти 20 сезонов держать такую планку — это просто невероятно. Я думаю, он до конца регулярки забьет еще несколько голов, а в следующем сезоне, верю, что побьет рекорд Гретцки», — приводит слова Валентенко Metaratings.ru.

У 38-летнего Овечкина 851 гол в НХЛ за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.