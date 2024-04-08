Валентенко: «В следующем сезоне Овечкин побьет рекорд Гретцки»
Бывший защитник «Авангарда» Павел Валентенко оценил шансы форварда «Вашингтона» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
«Восхищаюсь Саней. В 38 лет не каждый выдержит график игр НХЛ, в течении почти 20 сезонов держать такую планку — это просто невероятно. Я думаю, он до конца регулярки забьет еще несколько голов, а в следующем сезоне, верю, что побьет рекорд Гретцки», — приводит слова Валентенко Metaratings.ru.
У 38-летнего Овечкина 851 гол в НХЛ за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|78
|53
|25
|110
|2
|Каролина
|78
|49
|29
|105
|3
|Айлендерс
|77
|35
|42
|85
|4
|Питтсбург
|77
|36
|41
|83
|5
|Вашингтон
|77
|36
|41
|83
|6
|Филадельфия
|78
|36
|42
|83
|7
|Нью-Джерси
|78
|37
|41
|79
|8
|Коламбус
|78
|26
|52
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|78
|46
|32
|107
|2
|Флорида
|78
|48
|30
|102
|3
|Торонто
|76
|44
|32
|97
|4
|Тампа-Бэй
|77
|43
|34
|93
|5
|Детройт
|77
|38
|39
|84
|6
|Баффало
|78
|37
|41
|79
|7
|Оттава
|77
|34
|43
|72
|8
|Монреаль
|77
|29
|48
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|78
|49
|29
|107
|2
|Колорадо
|78
|48
|30
|102
|3
|Виннипег
|77
|47
|30
|100
|4
|Нэшвилл
|78
|45
|33
|94
|5
|Сент-Луис
|78
|41
|37
|87
|6
|Миннесота
|77
|37
|40
|84
|7
|Аризона
|77
|33
|44
|71
|8
|Чикаго
|77
|23
|54
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|77
|47
|30
|102
|2
|Эдмонтон
|76
|47
|29
|99
|3
|Лос-Анджелес
|77
|41
|36
|93
|4
|Вегас
|76
|42
|34
|92
|5
|Сиэтл
|76
|32
|44
|77
|6
|Калгари
|76
|34
|42
|73
|7
|Анахайм
|78
|25
|53
|55
|8
|Сан-Хосе
|77
|18
|59
|44
|8.04
|00:00
|
Каролина – Коламбус
|3 : 0
|8.04
|01:00
|
Вашингтон – Оттава
|2 : 3 ОТ
|8.04
|01:00
|
Сан-Хосе – Аризона
|2 : 5
|8.04
|02:00
|
Рейнджерс – Монреаль
|5 : 2
|8.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Нэшвилл
|2 : 3 Б
|8.04
|03:00
|
Анахайм – Сент-Луис
|5 : 6 Б
|8.04
|05:00
|
Колорадо – Даллас
|4 : 7
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|76
|136
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|78
|133
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|75
|64
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|78
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Артур Силов
Ванкувер
|2
|1.5