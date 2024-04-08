Главный тренер «Рейнджерс»: «Статистика Панарина невероятна»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил игру российского форварда Артемия Панарина.

«Я понимаю, что этот сезон для него в каком-то смысле эталонный, но его статистика за последние 7-8 лет невероятна», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне 32-летний Панарин сыграл 77 матчей, в которых набрал 111 (45+66) очков.

«Рейнджерс» занимают первое место в Восточной конференции, набрав 108 очков в 77 играх.