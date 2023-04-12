В Западной конференции определились все участники плей-офф НХЛ

По итогам игрового дня в НХЛ стали известны все участники Кубка Стэнли в Западной конференции.

В плей-офф вышли «Колорадо», «Даллас», «Миннесота», «Вегас», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сиэтл» и «Виннипег». Пары первого раунда пока неизвестны.

Заключительные матчи регулярного чемпионата пройдут 13, 14 и 15 марта.

Кто попадает в плей-офф НХЛ: расклад на 12 апреля