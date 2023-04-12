Петтерссон стал 11-м игроком, набравшим 100 очков в этом регулярном чемпионате НХЛ

Нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (3:2).

Эти результативные действия Петтерссона стали для него 100-м и 101-м очками в нынешнем сезоне. 24-летний швед впервые в карьере добрался до отметки в 100 баллов и стал 11-м игроком в сезоне НХЛ, которому это удалось сделать в текущей регулярке.

Ранее 100 очков и более набрали форварды Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 151 очко в 80 играх), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 124 в 78), Никита Кучеров («Тампа», 111 в 81), Давид Пастрняк («Бостон», 111 в 81), Мэттью Ткачак («Флорида», 108 в 78), Натан Маккиннон («Колорадо», 107 в 68), Джейсон Робертсон («Даллас», 106 в 80), Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон», 103 в 80), Микко Рантанен («Колорадо», 102 в 79), а также защитник Эрик Карлссон («Сан-Хосе», 100 в 80).

Всего в текущем сезоне НХЛ Петтерссон сыграл за «Ванкувер» 79 матчей и набрал 101 (38+63) очко.