Петтерссон стал 11-м игроком, набравшим 100 очков в этом регулярном чемпионате НХЛ
Нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (3:2).
Эти результативные действия Петтерссона стали для него 100-м и 101-м очками в нынешнем сезоне. 24-летний швед впервые в карьере добрался до отметки в 100 баллов и стал 11-м игроком в сезоне НХЛ, которому это удалось сделать в текущей регулярке.
Ранее 100 очков и более набрали форварды Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 151 очко в 80 играх), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 124 в 78), Никита Кучеров («Тампа», 111 в 81), Давид Пастрняк («Бостон», 111 в 81), Мэттью Ткачак («Флорида», 108 в 78), Натан Маккиннон («Колорадо», 107 в 68), Джейсон Робертсон («Даллас», 106 в 80), Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон», 103 в 80), Микко Рантанен («Колорадо», 102 в 79), а также защитник Эрик Карлссон («Сан-Хосе», 100 в 80).
Всего в текущем сезоне НХЛ Петтерссон сыграл за «Ванкувер» 79 матчей и набрал 101 (38+63) очко.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|81
|51
|30
|111
|2
|Нью-Джерси
|81
|51
|30
|110
|3
|Рейнджерс
|81
|47
|34
|107
|4
|Айлендерс
|81
|41
|40
|91
|5
|Питтсбург
|81
|40
|41
|90
|6
|Вашингтон
|81
|35
|46
|79
|7
|Филадельфия
|81
|30
|51
|73
|8
|Коламбус
|80
|24
|56
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|81
|64
|17
|133
|2
|Торонто
|81
|49
|32
|109
|3
|Тампа-Бэй
|81
|45
|36
|96
|4
|Флорида
|81
|42
|39
|92
|5
|Баффало
|80
|40
|40
|87
|6
|Оттава
|81
|39
|42
|85
|7
|Детройт
|81
|35
|46
|80
|8
|Монреаль
|80
|31
|49
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|80
|49
|31
|105
|2
|Даллас
|80
|45
|35
|104
|3
|Миннесота
|81
|46
|35
|102
|4
|Виннипег
|81
|46
|35
|95
|5
|Нэшвилл
|80
|41
|39
|90
|6
|Сент-Луис
|80
|37
|43
|81
|7
|Аризона
|81
|28
|53
|69
|8
|Чикаго
|81
|26
|55
|58
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|81
|50
|31
|109
|2
|Эдмонтон
|81
|49
|32
|107
|3
|Лос-Анджелес
|81
|46
|35
|102
|4
|Сиэтл
|81
|46
|35
|100
|5
|Калгари
|81
|37
|44
|91
|6
|Ванкувер
|81
|37
|44
|81
|7
|Сан-Хосе
|80
|22
|58
|60
|8
|Анахайм
|81
|23
|58
|58
|12.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 4
|12.04
|02:00
|
Филадельфия – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|12.04
|02:00
|
Питтсбург – Чикаго
|2 : 5
|12.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Баффало
|6 : 2
|12.04
|02:00
|
Бостон – Вашингтон
|5 : 2
|12.04
|02:00
|
Каролина – Детройт
|4 : 1
|12.04
|03:00
|
Миннесота – Виннипег
|1 : 3
|12.04
|04:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|12.04
|05:00
|
Вегас – Сиэтл
|4 : 1
|12.04
|05:00
|
Анахайм – Ванкувер
|2 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|81
|152
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|79
|125
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|81
|111
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|81
|64
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|81
|60
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|80
|54
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|49
|1.89
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|38
|2.02
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|36
|2.21