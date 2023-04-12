«Бостон» установил рекорд НХЛ по набранным очкам

«Бостон» обыграл «Вашингтон» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Команда набрала 133 очка в 81 игре сезона и установила новый рекорд лиги.

Ранее лучший результат был у «Монреаля», который набрал 132 очка в 80 играх в сезоне-1976/77. Тогда «Канадиенс» стали победителями Кубка Стэнли.

Также клуб продолжил улучшать рекорд лиги по числу побед за сезон (64). В этом сезоне «Бостону» осталось провести один матч — на выезде с «Монреалем».