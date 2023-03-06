В «Вашингтоне» считают, что команда способна побороться за Кубок Стэнли в этом и следующем сезонах
Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан считает, что его команда способна побороться за Кубок Стэнли в этом и следующем сезонах.
«Мы хотим быть конкурентоспособными в следующем году. И я уверен, что нам по силам побороться за Кубок Стэнли в этом году. У нас отличная команда. Да, сейчас много травм, есть проблемы с обороной. Мы попытались усилить защиту Сандином. Посмотрим, что выйдет из этого. То, что мы сделали много обменов, не выглядит для меня шагом назад. Наоборот, это, возможно, шаг вперед», — приводит официальный сайт НХЛ слова Маклеллана.
«Вашингтон» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции с 68 очками в 64 матчах.
|6.03
|00:00
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Аризона – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
|6.03
|02:00
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Филадельфия – Детройт
|3 : 1
|6.03
|02:00
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Вегас – Монреаль
|4 : 3
|6.03
|05:00
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Колорадо – Сиэтл
|2 : 3 ОТ
|И
|О
|
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|122
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|88
|И
|Г
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|52
|
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Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
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Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
|
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Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
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Филип Густавссон
Миннесота
|29
|1.95
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26