Дмитрий Орлов признан первой звездой недели в НХЛ
Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов признан первой звездой недели в НХЛ.
На минувшей неделе 31-летний россиянин провел за «Брюинз» 4 матча и набрал 9 (3+6) очков. Орлов перешел в «Бостон» в результате обмена из «Вашингтона», который состоялся 24 февраля.
Второй звездой недели стал форвард «Оттавы» Клод Жиру, у которого также 9 (3+6) очков при показателе полезности «+7».
Третья звезда недели — вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон. Швед провел два матча за «Уайлд», один из которых — на ноль. Голкипер отразил 70 бросков из 71 нанесенного по его воротам, установил личный рекорд по числу сейвов в одном матче НХЛ (39 в матче против «Айлендерс» — 2:1) и пропустил всего одну шайбу.
|6.03
|00:00
|
Аризона – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
|6.03
|02:00
|
Филадельфия – Детройт
|3 : 1
|6.03
|02:00
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Вегас – Монреаль
|4 : 3
|6.03
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|2 : 3 ОТ
|И
|О
|
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|122
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|96
|
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|88
|И
|Г
|
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|52
|
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Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
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Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
|
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Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|29
|1.95
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26