В НХЛ объяснили, почему не засчитали второй гол Овечкина в матче с «Нэшвиллом»

НХЛ на официальном сайте объяснила, почему не засчитала гол нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче с «Нэшвиллом» (3:2 Б) в регулярном чемпионате лиги.

При счете 2:2 россиянин поразил ворота «Предаторз» в концовке третьего периода. После этого тренерский штаб «Нэшвилла» взял запрос на предмет помехи вратарю.

Пресс-служба НХЛ сообщает, что нападающий «Кэпиталз» Ник Дауд мешал вратарю «Предаторз» Ярославу Аскарову в момент броска Овечкина.

«Согласно правилу 69.3 если атакующий игрок инициирует контакт с вратарем, случайный или иной, в то время как вратарь находится в своей площади ворот, то гол будет отменен», — сказано в заявлении на сайте НХЛ.

Видео момента опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.