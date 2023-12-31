Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Россиянин оформил хет-трик в матче с «Тампой» (5:1) в регулярном чемпионате североамериканской лиги.

Третьей звездой дня стал одноклубник Панарина — вратарь Игорь Шестеркин. Российский голкипер отразил 34 броска из 35.

Второй звездой дня признан форвард «Бостона» Давид Пастрняк — автор 3 (2+1) очков в матче с «Нью-Джерси» (5:2).

Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ