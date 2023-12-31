Судьи отменили второй гол Овечкина в ворота «Нэшвилла»
Судьи отменили второй гол нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
При счете 2:2 россиянин поразил ворота «Предаторз» в концовке третьего периода. После этого тренерский штаб «Нэшвилла» взял запрос на предмет помехи вратарю. После просмотра видеоповтора судьи отметили гол, посчитав, что форвард «Вашингтона» Ник Дауд мешал голкиперу «Нэшвилла» Ярославу Аскарову.
Видео момента опубликовано на Youtube-канале SPORTSNET.
«Предаторз» победили «Кэпиталз» со счетом 3:2 Б.
Овечкина нагло обокрали под Новый год. Его гол отменили на последней минуте
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|35
|25
|10
|51
|2
|Каролина
|37
|20
|17
|44
|3
|Айлендерс
|35
|17
|18
|43
|4
|Филадельфия
|35
|19
|16
|43
|5
|Вашингтон
|34
|17
|17
|40
|6
|Нью-Джерси
|35
|19
|16
|40
|7
|Питтсбург
|34
|17
|17
|38
|8
|Коламбус
|38
|12
|26
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|34
|21
|13
|48
|2
|Флорида
|36
|22
|14
|46
|3
|Торонто
|34
|17
|17
|41
|4
|Тампа-Бэй
|37
|17
|20
|39
|5
|Детройт
|36
|17
|19
|38
|6
|Монреаль
|35
|15
|20
|35
|7
|Баффало
|37
|15
|22
|34
|8
|Оттава
|31
|13
|18
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|36
|22
|14
|47
|2
|Виннипег
|34
|21
|13
|46
|3
|Даллас
|34
|21
|13
|46
|4
|Нэшвилл
|37
|20
|17
|41
|5
|Аризона
|35
|19
|16
|40
|6
|Сент-Луис
|36
|18
|18
|37
|7
|Миннесота
|34
|16
|18
|36
|8
|Чикаго
|35
|11
|24
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|36
|23
|13
|49
|2
|Вегас
|37
|22
|15
|49
|3
|Лос-Анджелес
|32
|20
|12
|44
|4
|Сиэтл
|37
|14
|23
|37
|5
|Эдмонтон
|32
|16
|16
|33
|6
|Калгари
|35
|14
|21
|33
|7
|Анахайм
|35
|13
|22
|26
|8
|Сан-Хосе
|36
|9
|27
|21
|31.12
|01:00
|
Баффало – Коламбус
|3 : 2 ОТ
|31.12
|03:00
|
Торонто – Каролина
|2 : 3
|31.12
|03:00
|
Флорида – Монреаль
|4 : 1
|31.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|1 : 5
|31.12
|03:00
|
Вашингтон – Нэшвилл
|2 : 3 Б
|31.12
|03:00
|
Бостон – Нью-Джерси
|5 : 2
|31.12
|03:00
|
Питтсбург – Сент-Луис
|4 : 2
|31.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -
|31.12
|22:00
|
Миннесота – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|36
|59
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|36
|56
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|35
|50
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|36
|25
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|36
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1