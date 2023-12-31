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Сегодня, 07:53

Судьи отменили второй гол Овечкина в ворота «Нэшвилла»

Руслан Минаев
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Гол Александра Овечкина в ворота «Нэшвилла».
Фото Скриншот видеоролика

Судьи отменили второй гол нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

При счете 2:2 россиянин поразил ворота «Предаторз» в концовке третьего периода. После этого тренерский штаб «Нэшвилла» взял запрос на предмет помехи вратарю. После просмотра видеоповтора судьи отметили гол, посчитав, что форвард «Вашингтона» Ник Дауд мешал голкиперу «Нэшвилла» Ярославу Аскарову.

Видео момента опубликовано на Youtube-канале SPORTSNET.

«Предаторз» победили «Кэпиталз» со счетом 3:2 Б.

Овечкина нагло обокрали под Новый год. Его гол отменили на последней минуте

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нэшвилл Предаторз
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Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ

Панарин набрал более 100 очков за один календарный год и повторил достижение Мессье
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 35 25 10 51
2 Каролина 37 20 17 44
3 Айлендерс 35 17 18 43
4 Филадельфия 35 19 16 43
5 Вашингтон 34 17 17 40
6 Нью-Джерси 35 19 16 40
7 Питтсбург 34 17 17 38
8 Коламбус 38 12 26 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 34 21 13 48
2 Флорида 36 22 14 46
3 Торонто 34 17 17 41
4 Тампа-Бэй 37 17 20 39
5 Детройт 36 17 19 38
6 Монреаль 35 15 20 35
7 Баффало 37 15 22 34
8 Оттава 31 13 18 26
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 36 22 14 47
2 Виннипег 34 21 13 46
3 Даллас 34 21 13 46
4 Нэшвилл 37 20 17 41
5 Аризона 35 19 16 40
6 Сент-Луис 36 18 18 37
7 Миннесота 34 16 18 36
8 Чикаго 35 11 24 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 36 23 13 49
2 Вегас 37 22 15 49
3 Лос-Анджелес 32 20 12 44
4 Сиэтл 37 14 23 37
5 Эдмонтон 32 16 16 33
6 Калгари 35 14 21 33
7 Анахайм 35 13 22 26
8 Сан-Хосе 36 9 27 21
Результаты / календарь
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
31.12 01:00
Баффало – Коламбус
 3 : 2 ОТ
31.12 03:00
Торонто – Каролина
 2 : 3
31.12 03:00
Флорида – Монреаль
 4 : 1
31.12 03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
1 : 5
31.12 03:00
Вашингтон – Нэшвилл
 2 : 3 Б
31.12 03:00
Бостон – Нью-Джерси
 5 : 2
31.12 03:00
Питтсбург – Сент-Луис
 4 : 2
31.12 06:00
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 - : -
31.12 22:00
Миннесота – Виннипег
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 36 59
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 36 56
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 35 50
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 33 29
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 36 25
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 36 24
И КН
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 2 1
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1

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