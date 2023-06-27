Улльмарк: «У Сорокина и Хеллебайка тоже был потрясающий сезон. Мне очень повезло»
Вратарь «Бостона» Линус Улльмарк поделился впечатлениями от признания лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛ.
«У нас было только два обладателя «Везина Трофи» из Швеции. Для меня быть на этой позиции очень важно. Лундквист и Линдберг были большим источником вдохновения для всей Швеции, когда речь заходит о вратарском сообществе. Сначала Пелле, а затем Хенрик. Хенрик теперь член хоккейного Зала славы. Так что вести с ними один и тот же разговор для меня очень почетно.
У Ильи Сорокина и Коннора Хеллебайка тоже был потрясающий сезон. Я думаю, что это было очень близко. Мне очень повезло и я очень счастлив, что это оказался я», – приводит слова Улльмарка официальный сайт НХЛ.
29-летний швед получил по итогам голосования 129 очков. На втором месте вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин, у которого 70 очков. На третьей строчке голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк.
«Везина Трофи» вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3
|И
|О
|
|
Джек Айкел
Вегас
|22
|26
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|22
|25
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|20
|24
|И
|Г
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|22
|13
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Вильям Карлссон
Вегас
|22
|11
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|9
|1.83
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96