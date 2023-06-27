Макдэвид оценил свою третью победу в номинации самого ценного игрока НХЛ
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился впечатлениями от звания лучшего игрока регулярного чемпионата НХЛ.
«Конечно, я не упускаю из виду, что значат эти трофеи в общей схеме нашей игры. Для меня это много значит. Понятно, что это не мотивирующий фактор, но все же особенный. Я знаю, что пятилетний я был бы расстроен, если бы я принимал все это как должное, потому что это не так. Я действительно считаю, «Тед Линдсей Трофи» — самая престижная награда, которая вручается здесь сегодня вечером с точки зрения хоккейных призов», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.
По итогам сезона Макдэвид стал обладателем «Харт Трофи», «Тед Линдсей Трофи», «Арт Росс Трофи» и «Морис Ришар Трофи». Он стал вторым игроком в истории после Александра Овечкина, которому удалось взять эти награды за один сезон.
В минувшем сезоне Макдэвид провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 153 (64+89) очка.
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3