Макдэвид оценил свою третью победу в номинации самого ценного игрока НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился впечатлениями от звания лучшего игрока регулярного чемпионата НХЛ.

«Конечно, я не упускаю из виду, что значат эти трофеи в общей схеме нашей игры. Для меня это много значит. Понятно, что это не мотивирующий фактор, но все же особенный. Я знаю, что пятилетний я был бы расстроен, если бы я принимал все это как должное, потому что это не так. Я действительно считаю, «Тед Линдсей Трофи» — самая престижная награда, которая вручается здесь сегодня вечером с точки зрения хоккейных призов », — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

По итогам сезона Макдэвид стал обладателем «Харт Трофи», «Тед Линдсей Трофи», «Арт Росс Трофи» и «Морис Ришар Трофи». Он стал вторым игроком в истории после Александра Овечкина, которому удалось взять эти награды за один сезон.

В минувшем сезоне Макдэвид провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 153 (64+89) очка.