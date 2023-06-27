Бержерон признан лучшим форвардом оборонительного плана НХЛ-2022/23

Нападающий «Бостона» Патрис Бержерон стал обладателем приза «Селки Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Приз вручается лучшему нападающему оборонительного плана. Этот трофей стал шестым в карьере канадского форварда, что является рекордом НХЛ.

Также на награду претендовали Нико Хишир («Нью-Джерси») и Митчелл Марнер («Торонто»).

В минувшем сезоне канадец сыграл 78 матчей, набрав 58 (27+31) очков.