У помощника главного тренера «Оттавы» обнаружена тяжелая неизлечимая болезнь

У помощника главного тренера «Оттавы» Боба Джонса обнаружена тяжелая болезнь — боковой амиотрофический склероз (БАС), сообщает пресс-сулжба клуба.

Это прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

53-летний Джонс входит в тренерский штаб «Сенаторз» с 2019 года. До этого он был тренером команд в АХЛ и юниорской лиги Онтарио.

В 2022 году от этого недуга скончался легендарный шведский хоккеист Берье Сальминг.