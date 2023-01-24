НХЛ: «Вашингтон» сыграет с «Колорадо», «Тампа-Бэй» — «Миннесота» и другие матчи 25 января
В ночь на 25 января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» в гостях сыграет с «Колорадо» и другие встречи.
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. Расписание и результаты 25 января (время начала — московское):
03.00. «Филадельфия» — «Лос-Анджелес Кингз
03.00. «Питтсбург» — «Флорида»
03.00. «Тампа-Бэй» — «Миннесота»
04.00. «Сент-Луис» — «Баффало»
05.00. «Колорадо» — «Вашингтон»
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14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
|24.01
|03:00
|
Рейнджерс – Флорида
|6 : 2
|24.01
|03:00
|
Торонто – Айлендерс
|5 : 2
|24.01
|04:30
|
Даллас – Баффало
|2 : 3 ОТ
|24.01
|05:30
|
Калгари – Коламбус
|4 : 3 ОТ
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