НХЛ: «Вашингтон» сыграет с «Колорадо», «Тампа-Бэй» — «Миннесота» и другие матчи 25 января

В ночь на 25 января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» в гостях сыграет с «Колорадо» и другие встречи.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. Расписание и результаты 25 января (время начала — московское):

03.00. «Монреаль» — «Бостон»

03.00. «Филадельфия» — «Лос-Анджелес Кингз

03.00. «Питтсбург» — «Флорида»

03.00. «Тампа-Бэй» — «Миннесота»

03.00. «Нью-Джерси» — «Вегас»

03.30. «Детройт» — «Сан-Хосе»

04.00. «Нэшвилл» — «Виннипег»

04.00. «Сент-Луис» — «Баффало»

05.00. «Аризона» — «Анахайм»

05.00. «Колорадо» — «Вашингтон»

06.00. «Ванкувер» — «Чикаго»

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