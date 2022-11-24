Скончался легендарный шведский хоккеист Берье Сальминг
Легендарный игрок сборной Швеции и «Торонто», член Зала славы Берье Сальмнг скончался 24 ноября 2022 года в возрасте 71 года, сообщает пресс-служба клуба из Северной Америки.
Сальминг стал первой суперзвездой НХЛ из Швеции в частности и Европы вообще.
Сальминг играл за «Торонто» с 1973 по 1989 год. В его активе также один сезон в составе «Детройта» (1989/90). Всего он набрал 787 (150+637) очков в 1 148 матчах НХЛ.
Он дважды занимал второе место в голосовании за «Норрис Трофи», оба раза уступив только Ларри Робинсону из «Монреаля» (в 1977 и 1980 годах).
В 1996 году Сальминг стал первым шведским хоккеистом, который попал в Зал хоккейной славы.
4 октября 2006 года игровой номер 21, под которым выступал Сальминг, был выведен из обращения в «Торонто». В 2017 году он вошел в список «100 величайших игроков НХЛ» в истории.
В 2022 году Берье Сальмингу был диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС), также известный как болезнь Лу Герига.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|20
|16
|4
|32
|2
|Айлендерс
|21
|13
|8
|26
|3
|Каролина
|20
|10
|10
|24
|4
|Рейнджерс
|21
|10
|11
|24
|5
|Питтсбург
|20
|10
|10
|23
|6
|Филадельфия
|20
|7
|13
|19
|7
|Вашингтон
|21
|8
|13
|19
|8
|Коламбус
|19
|7
|12
|15
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|20
|17
|3
|34
|2
|Торонто
|21
|11
|10
|27
|3
|Детройт
|19
|10
|9
|24
|4
|Тампа-Бэй
|19
|11
|8
|23
|5
|Флорида
|20
|10
|10
|22
|6
|Монреаль
|20
|10
|10
|21
|7
|Баффало
|20
|9
|11
|18
|8
|Оттава
|19
|6
|13
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|20
|12
|8
|27
|2
|Виннипег
|18
|11
|7
|23
|3
|Колорадо
|18
|11
|7
|23
|4
|Сент-Луис
|19
|10
|9
|20
|5
|Миннесота
|19
|9
|10
|20
|6
|Нэшвилл
|20
|9
|11
|20
|7
|Аризона
|18
|7
|11
|16
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|21
|16
|5
|33
|2
|Сиэтл
|19
|11
|8
|25
|3
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|24
|4
|Калгари
|19
|9
|10
|21
|5
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|20
|6
|Ванкувер
|20
|7
|13
|17
|7
|Сан-Хосе
|22
|7
|15
|17
|8
|Анахайм
|20
|6
|14
|13
|24.11
|03:00
|
Баффало – Сент-Луис
|6 : 2
|24.11
|03:00
|
Каролина – Аризона
|0 : 4
|24.11
|03:00
|
Коламбус – Монреаль
|1 : 3
|24.11
|03:00
|
Миннесота – Виннипег
|6 : 1
|24.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|1 : 2
|24.11
|03:00
|
Питтсбург – Калгари
|2 : 1 Б
|24.11
|03:00
|
Флорида – Бостон
|5 : 2
|24.11
|03:00
|
Детройт – Нэшвилл
|3 : 0
|24.11
|03:30
|
Айлендерс – Эдмонтон
|3 : 0
|24.11
|03:30
|
Вашингтон – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|24.11
|04:30
|
Даллас – Чикаго
|6 : 4
|24.11
|06:00
|
Анахайм – Рейнджерс
|3 : 2
|24.11
|06:00
|
Вегас – Оттава
|4 : 1
|24.11
|06:00
|
Колорадо – Ванкувер
|3 : 4
|24.11
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|8 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|35
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|20
|31
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|20
|31
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|20
|16
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|20
|15
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|15
|1.96
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|13
|2.08
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|15
|2.20