Мичков о драфте НХЛ: «Не важно, какой это будет клуб»
Нападающий системы СКА Матвей Мичков, который выступает на правах аренды, рассказал, что следит за рейтингом лучших проспектов драфта-2023 в НХЛ.
Изначально Мичков считался одним из двух претендентов на первый номер драфта, наравне с канадцем Конором Бедардом, но в последнее время утратил этот статус и включается экспертами просто в топ-5.
— Следите за новостями о ближайшем драфте НХЛ?
— Да, слежу, интересно увидеть, кто меня выберет и под каким номером. Хотелось бы, конечно, чтобы выбрали как можно выше, но в любом случае не важно, какой это будет клуб. Все равно здесь не от меня зависит, но приятно, что из такой лиги, как НХЛ, следят за мной, — сказал Мичков «Известиям»
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29.01
|24.01
|03:00
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Рейнджерс – Флорида
|6 : 2
|24.01
|03:00
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Торонто – Айлендерс
|5 : 2
|24.01
|04:30
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Даллас – Баффало
|2 : 3 ОТ
|24.01
|05:30
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Калгари – Коламбус
|4 : 3 ОТ
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