Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением об игре форварда «Торонто» Остона Мэттьюса и форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Когда Остон впервые начал показывать себя, я сказал, что он напоминает мне молодого Марио Лемье. Он действует на большом радиусе, у него широкое владение шайбой. Остон, судя по тому, что я видел по телевизору и вживую, умело перемещает шайбу вдоль своего тела и меняет угол движения. Он буквально извивается. Это, вероятно, самая большая разница, которую я вижу между ними.

Овечкин, безусловно, лучший снайпер всех поколений. Может быть, Остон — следующий. Если он продолжит забивать с такой скоростью, это не займет у него много времени. Но Ови лично для меня — самый точный снайпер, которого вы когда-либо видели», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин провел 72 матча, в которых набрал 85 (46+39) очков. У Мэттьюса 101 (58+43) очко в 69 матчах сезона.