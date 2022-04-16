Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (6:1).

33-летний россиянин стал первым вратарем в истории франшизы с 36 победами за сезон. Ранее Роберто Луонго победил в 35 матчах (2015/16 и 2005/06).

«Честно говоря, я об этом узнал только после игры. Мне дали шайбу и сказали, что я установил рекорд, но это рекорд команды. Дело не во мне, все дело в команде. Сам по себе я ничто, но как команда мы сильны», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Бобровский провел 49 матчей, трижды сыграв на ноль и пропустив 125 шайб при 91,2 процента отраженных бросков.