Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс поделился впечатлениями от дебютного матча сезона против «Айлендерс» (0:3).

«Овации толпы были душевные. Это заставило меня почувствовать себя действительно нужным. Я смог подавить эмоции и остался сосредоточенным», — приводит слова Прайса TSN.

Отметим, болельщики скандировали имя Прайса в течение первых 30 секунд игры, а также приветствовали его каждый раз, когда он касался шайбы в начале встречи.

34-летний голкипер в этом сезоне еще не играл, так как восстанавливался после операции на колене, перенесенной в межсезонье. Ранее стало известно, что Прайс прошел курс лечения от наркозависимости. 15 ноября он впервые в сезоне встал на коньки.