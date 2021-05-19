Тротц прокомментировал игру Варламова в матче против «Питтсбурга»
06:57
Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц поделился впечатлениями от игры вратаря Семена Варламова в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (1:2).
Варламов в матче с «пингвинами» отразил 43 из 45 бросков по своим воротам.
«Думаю, что Варламов был великолепен после первого гола. Были моменты, когда «Питтсбург» мог повести со счетом 3:1, он сделал несколько ключевых сейвов. Я считаю, что он хорошо двигался», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.
Счет в серии стал 1-1. Следующая игра пройдет 21 мая и начнется в 2:00 мск.
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю