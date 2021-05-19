Тротц прокомментировал игру Варламова в матче против «Питтсбурга»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц поделился впечатлениями от игры вратаря Семена Варламова в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (1:2).

Варламов в матче с «пингвинами» отразил 43 из 45 бросков по своим воротам.

«Думаю, что Варламов был великолепен после первого гола. Были моменты, когда «Питтсбург» мог повести со счетом 3:1, он сделал несколько ключевых сейвов. Я считаю, что он хорошо двигался», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 1-1. Следующая игра пройдет 21 мая и начнется в 2:00 мск.