Форвард «Вегаса» Носек не смог продолжить матч против «Миннесоты»
06:19
Форвард «Вегаса» Томаш Носек не вышел на лед во втором периоде матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Миннесоты».
28-летний чех провел на льду 1 минуту 12 секунд. В одном из эпизодов матча Носек попал под силовой прием форварда Маркуса Фолиньо.
Here's why #VegasBorn Tomas Nosek isn't on the bench.— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) May 19, 2021
? @ATTSportsNetRMW pic.twitter.com/yfb1c1wTBo
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