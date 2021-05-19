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Форвард «Вегаса» Носек не смог продолжить матч против «Миннесоты»

06:19
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Форвард «Вегаса» Томаш Носек не вышел на лед во втором периоде матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Миннесоты».

28-летний чех провел на льду 1 минуту 12 секунд. В одном из эпизодов матча Носек попал под силовой прием форварда Маркуса Фолиньо.

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