Форвард «Вегаса» Носек не смог продолжить матч против «Миннесоты»

Форвард «Вегаса» Томаш Носек не вышел на лед во втором периоде матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Миннесоты».

28-летний чех провел на льду 1 минуту 12 секунд. В одном из эпизодов матча Носек попал под силовой прием форварда Маркуса Фолиньо.