Третьяк заявил, что Кузнецов должен сам обжаловать решение о дисквалификации в CAS

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что российский нападающий Евгений Кузнецов должен сам оспорить свою дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«По Кузнецову очень сложно, — приводит слова Третьяка ТАСС. — И Евгений, и его представитель должны сами опротестовать решение. Мы готовы их всегда поддержать».

Ранее ФХР сообщила, что занимается вопросом сокращения срока дисквалификации 29-летнего россиянина для его возможного участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

В августе 2019 года Кузнецов был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. Нападающий имеет право играть за «Вашингтон» в НХЛ, но не может выступать за сборную России до 12 мая 2023 года.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.