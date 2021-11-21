В Госдуме надеются, что Овечкин обгонит Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

Председатель комитета Государственной Думы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на дубль нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче с «Сан-Хосе» в рамках регулярного чемпионата НХЛ (4:0).

«Восхищаемся Овечкиным уже не мы, его соотечественники, а весь мир. Ему уже 36 лет, а он показывает результаты, о которых можно только мечтать. Овечкин подошел к сезону в лучшей форме за всю его карьеру. Мы очень гордимся тем, что у нас есть такой соотечественник, что он воспитывался русской школой хоккея. Такие люди делают на политической арене больше, чем многие дипломаты. Нам нужно только дождаться, и Овечкин станет лучшим в НХЛ по количеству набранных очков. Он уже увековечил своё имя в истории, но если он добьётся такого результата, это будет феерично», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Свищев также поделился, мнением, когда Овечкин побьет следующий рекорд по количеству забитых шайб в НХЛ.

«Если Александр Овечкин будет в такой же форме, как в первых восемнадцати играх, и ничего не будет ему мешать, мы надеемся, что в этом сезоне он обскачет Яромира Ягра, а затем и Уэйна Гретцки. Надо только играть в своё удовольствие. Ведь команда его любит. Болельщики его обожают. Можно даже забить 60 шайб за сезон, так как это под силу только Овечкину. Если команда будет вместе с ним двигаться к этой цели, то такой результат вполне достижим», — добавил Свищев.

36-летний Овечкин занимает четвертое место среди лучших снайперов в истории НХЛ — 744 шайбы. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).