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Третьяк о Малкине: «Такими игроками нельзя разбрасываться. Он принесет «Питтсбургу» немало пользы»

Третьяк отреагировал на решение «Питтсбурга» продлить контракт с Малкиным
Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал новость о том, что «Питтсбург» продлил контракт с нападающим Евгением Малкиным.

«Пингвинз» заключили контракт с 35-летним россиянином на 4 года, в среднем хоккеист будет получать по 6,1 миллиона долларов в год.

«Такими игроками, как Малкин, разбрасываться нельзя, потому что это бренд «Питтсбурга». Он с 2006 года играет за этот клуб, предан ему, поэтому руководство «Питтсбурга» приняло правильное решение. На таких людях воспитывают молодых игроков, это уважение к нему, и, слава богу, что они договорились.
Что касается уровня его игры сейчас, это будет зависеть от его желания, в каком он будет играть звене, как его будут использовать. Он опытный, разноплановый, техничный игрок, и я думаю, он еще принесет своей команде пользу. Такого рода новости — это уважение к нашим игрокам, и все понимают, что они принесут немало пользы не только клубам, но и НХЛ. Это хоккеисты мирового уровня, и своим опытом он принесет «Питтсбургу» немало пользы», — приводит ТАСС слова Третьяка.

Малкин был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ-2004 в первом раунде под общим 2-м номером. Россиянин выступает за команду с 2006 года, вместе с клубом он трижды выигрывал Кубок Стэнли.

Источник: https://tass.ru/sport/15203351
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Владислав Третьяк
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