Губерниев: «Я с большим удовольствием посмотрю за Малкиным в «Питтсбурге», чем в «Металлурге»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин подписал новый контракт с клубом.

Перед открытием рынка свободных агентов «Пингвинз» объявили о подписании соглашения с 35-летним россиянином на четыре года и 24,4 миллиона долларов.

«Евгений заслужил, конечно, еще один долгосрочный контракт, — приводит слова Губерниева «РБ Спорт». — Я рад, что стороны договорились, что Малкин будет продолжать играть в «Питтсбурге» и приносить пользу. Молодцы. Могу за него только порадоваться. Это грамотное решение клуба и игрока».

Также комментатор поделился мнением о возможном возвращении нападающего в КХЛ.

«Скажу как спортсмен: если есть возможность играть в НХЛ, то вряд ли кто-то вернется. Сильнейшие игроки выступают там. Играть надо там, где лучшие, если ты в состоянии это делать. Я с большим удовольствием посмотрю за Малкиным в «Питтсбурге», чем в «Металлурге», — сказал он.

В прошедшем сезоне Малкин набрал 42 (20+22) очка в 41 матче в регулярном чемпионате НХЛ. В Кубке Стэнли у него 6 (3+3) баллов в 7 встречах.