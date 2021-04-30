Тренер «Вашингтона» прокомментировал выход команды в плей-офф

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:5 ОТ). Обе команды вышли в плей-офф.

« Честно говоря, мы не говорили об этом слишком много. Это всегда была более широкая картина, чем та, о которой мы говорили. Но вы никогда не должны принимать такое как должное. Это сложная лига, и цель — пройти квалификацию, чтобы сыграть в Кубке Стэнли. Так что теперь это уже в зеркале заднего вида», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» и «Питтсбург» имеют по 69 очков и занимают первое и второе места в Восточном дивизионе, опережая идущих на пятой строчке «Рейнджерс» на 11 очков.